إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك المسافرة إلى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد أعلن نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر على اسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي إلى إسماعيل يوسف.

ويستعد الزمالك بطل الكونفدرالية لمواجهة الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا يوم 14 فبراير الجاري للظفر بلقب كأس السوبر الأفريقي وذلك في مباراة ستحتضنها العاصمة القطري الدوحة.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة قرر إسناد رئاسة بعثة الزمالك في قطر للمشاركة في السوبر الإفريقي لإسماعيل يوسف.

وحتى الآن لم يستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على موعد سفر بعثة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي لمواجهة الترجي التونسي.