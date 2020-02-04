حكم مباراة الأهلي والهلال يتحدث عن كواليس أزمة ملعب الجوهرة بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تحدث الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مواجهة الأهلي والهلال بدوري أبطال أفريقيا، عن الأحداث التي شهدها اللقاء مشيرا بأن ما حدث في الملعب كان أقوى مما شاهده الجمهور على شاشات التليفزيون.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي التي أقيمت في ملعب الحوهرة الزرقاء بالسودان يوم السبت الماضي، أحداث شغب من جانب جماهير الفريق السوداني ودخول القوات الأمنية لملعب اللقاء مما اضطر الحكم المغربي إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق.

وتحدث جيد عن أحداث اللقاء وما سبقها قائلا في تصريحات لصحيفة المنتخب :"تعرضت لحملة من داخل المغرب بعد اسناد مهمة إدارة لمباراة الأهلي والهلال لي، وهناك من ضغط داخل منصات الهلال وأرسلوا لهم مقاطع مزيفة لمباريات من الماضي ودعوهم للتصدي لقرار إداراتي لهذه المباراة."

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وتناول رضوان جيد أحداث المباراة مضيفا:" تعاملت بثقة وهدوء مع ما حدث من شغب جماهيري، وما لم يتابعه الجمهور خلف الشاشات كان أقوي بكثير"

وأضاف الحكم الدولي المغربي:" مخطئ من ظن أن الترهيب الذي مورس ضدي سيدفعني لجعل الصافرة تسير في اتجاه واحد وكان بالإمكان أن أنهي المباراة لظروف الأمن والسلامة وأن أنحني للأحداث."

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراته اليوم بشأن هذه المباراة حيث اعتمدت لجنة الانضباط نتيجة المباراة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وصعد الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال في المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الأول.