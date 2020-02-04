تركي آل الشيخ يصرف مكافآت تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال أفريقيا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن صرف مكافأت مالية للاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، والجهاز الفني، بعد نجاحهم في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع الهلال

السوداني بهدف لكل منهما، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن تركي آل الشيخ منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، بعد أن نجح الفريق في تخطي هذا

الدور بالتعادل أمام نظيره في مباراة مثيرة بأم درمان.

وكان تركي قد كتب عبر صفحته قبل المباراة: " أجريت اتصال بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت . وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة . وأكد علي توافقنا في هذا الأمر لكن بعد الصعود بأذن الله".