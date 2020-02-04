بايرن ميونيخ يكشف فكرة "مجنونة" منع جوارديولا من تطبيقها

كشف كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء، عن فكرة "جنونية"، كان يرغب بالقيام بها بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، عندما كان يتولي مهمة تدريب النادي البافاري، مع مانويل نوير حارس مرمى الفريق.
قال رومينيجه في تصريحات نشرتها المجلة
أضاف رومينيجه :" لقد كانت تلك المباراة بعد حسم الدوري، لكن البعض كان سيظن الخطوة كعجرفة أو إهانة مننا للخصم".
وتولي جوارديولا تدريب مهمة تدريب الفريق الألماني بايرن ميونخ في ياناير 2013، لينهي معهم مسيرته التدريبية في مايو 2016، وقدم معهم مسيره حافلة بالبطولات، حيث توج ببطولة الدوري الألماني معهم ثلاث مرات، وكأس ألمانيا مرتين، كما حصد معهم كأس السوبر الأوروبي 2013 ، وكأس العالم للأندية في نفس العام.
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