التهامي يجتمع بوزير الرياضة لمناقشة استعدادات استضافة البطولة الإفريقية للريشة الطائرة

عقد هشام التهامي رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة اجتماعا هاما مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة استعدادات الاتحاد لاستضافة منافسات أو البطولة الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبرايرالمقبل. وتضمن الاجتماع مناقشة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة، والوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية وبعض الأمور الأخرى الخاصة بمستقبل اللعبة في مصر. ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة كلا من، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.
وتقام منافسات البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة. وتمثل البطولة أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.
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