الجونة يقتنص فوزًا قاتلا أمام وادي دجلة في الدوري

نجح فريق نادي الجونة في تحقيق فوز قاتل على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الجونة الرياضي بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد والتر بواليا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يحتل الجونة المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة

فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما تجمد وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

وضم التشكيل الأساسي لفريق الجونة كلا من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

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عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، أحمد مجدي، آلان تشيامابادي.

بينما ضم تشكيل وادى دجلة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد

الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران

الهجوم: رفيق كابو