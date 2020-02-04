أشرف خضر مديراً فنياً لمنتخب السويس

أعلن مجلس إداره نادي منتخب السويس أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة عن تولية اشرف خضر مهام المدير الفني للفريق خلفاً للمدرب تامر مصطفي لقيادة الفريق الفترة القادمة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السويس كلا من.. أشرف خضر مديرا فنياً للفريق الأول لكرة القدم ويعاونه احمد قناوي مدرب عام وهيثم عبده مدرب مساعد ومحمود شفيق مدرب لحراس المرمي.

ويحتل نادي منتخب السويس المركز الثالث في مجموعة القاهرة والقناة برصيد 20 نقطة.

تامر مصطفي لقيادة الفريق الفترة القادمة.ويضم الجهاز الفني لمنتخب السويس كلا من.. أشرف خضر مديرا فنياً للفريق الأول لكرة القدم ويعاونه احمد قناوي مدرب عام وهيثم عبده مدرب مساعد ومحمود شفيق مدرب لحراس المرمي.ويحتل نادي منتخب السويس المركز الثالث في مجموعة القاهرة والقناة برصيد 20 نقطة.

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