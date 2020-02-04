بعد تعادل النجم الساحلي ضد الصفاقسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري التونسي

حسم التعادل الإيجابي مصير المباراة المرتقبة بين النجم الساحلي ضد الصفاقسي، بهدف لكل منهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري التونسي لكرة القدم.

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واحتل النجم الساحلي، المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما رفع الصفاقسي رصيده إلى 25 نقطة، بالمركز الثالث، وفيما يلي ننشر جدول ترتيب الدوري التونسي.

وسجل حمزة لحمر هداف النجم الساحلي، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ19، ويعاود النتيجة لنقطة البداية، بهدف أيمن حرزي لاعب الصفاقسي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وفيما يلي ننشر جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي.

جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي بعد مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي:

1- أنتوني أوكبوتو لاعب منستير، أحرز

8 أهداف.

2- أنيس البدري، لاعب الترجي الرياضي، سجل 6 أهداف.

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3- باسيرو كومباوري، لاعب النادي الإفريقي، أحرز 6 أهداف.

4- غاى مبينزا، لاعب المعلب التونسي، أحرز 6 أهداف.

5- ياسين الشماخي، لاعب النادي الإفريقي، أحرز 5 أهداف.

6- بوبكر تراوري، لاعب الرياضي البنزرتي، أحرز 5أهداف.

7- ويلينغتون، لاعب بين فردان، أحرز 5أهداف.

8- داروين غونزاليس، لاعب النجم الساحلي، أحرز 4أهداف.

9- فادي بن شوق، لاعب الترجي الرياضي، أحرز 4 أهداف.

10- عبد العليم الدراجي، لاعب الرياضي البنزرتي، أحرز 4 أهداف.