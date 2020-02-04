مبابي يدعم ديمبلي بعد إصابته

دعم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، زميله بالمنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، بعد تأكد إصابته بتمزق كامل في الفخذ الأيمن "العضلة الضامة".

وكتب مبابي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" : "أخي، أعلم أنه يجب عليك أن تفعل الكثير وأن الأمر

لا يطاق يجب أن تظل قوياً رغم كل شيء، سأبقى دائمًا معك لدعمك وأنا أعلم أنك ستعود لتدهشنا".

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وأصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا بشأن إصابة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تجدد شكواه من آلام في العضلة

الضامة، مما دفعه لإجراء فحص طبي عاجل للوقوف على مدى إصابته.

وأكد بيان برشلونة أن ديمبلي قد خضع لفحوصات طبية جديدة اليوم الثلاثاء، والتي أوضحت إصابته بتمزق في الفخذ الأيمن "العضلة الضامة".

وكان ديمبلي قد أصيب بنفس الإصابة في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتغيب عن مباريات برشلونة طوال الفترة الماضية.