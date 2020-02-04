​بعد تصريحات كلوب..الاتحاد الإنجليزي يقرر عدم إذاعة مباراة ليفربول وشروسبري

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، عدم إذاعة مباراة ليفربول وشروسبري المعادة بين الفريقين من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي من المقرر لها أن تنطلق اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً.
جاء هذا القرار من قبل الاتحاد الإنجليزي صباح اليوم ،
يذكر أن المباراة السابقة بين ليفربول وشروسبري تاون قد انتهت بالتعادل الإ يجابي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعبينهم قبل ذلك في دو ال32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتقرر إعادة المباراة اليوم بين الفريقين علي ملعب الأنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسسات نفس الدور من البطولة.
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