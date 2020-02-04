النصر يجدد عقد وليد عبدالله حتى ٢٠٢٣

نجحت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت في تجديد عقد وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقعت إدارة نادي النصر على تجديد عقد وليد عبدالله حارس مرمى اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة ثلاث مواسم مقبلة بعد اقتراب عقده من الانتهاء.
وانضم وليد عبدالله صاحب الـ٣٣ عاما إلى فريق النصر قادما من الشباب في منتصف موسم 2017.
و تعاقدت إدارة نادى النصر مع أمين بخاري حارس فريق الاتحاد والمنتخب السعودي الأولمبي، إضافة إلى زيد البواردي الحارس الاحتياطي، وكذلك تواجد الأستراليبراد جونز صاحب المقعد الأساسي.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق الفتح يوم الخميس ٦ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٤ نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال السعودي صاحب الـ٣٥ نقطة.
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