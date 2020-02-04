بعد تعادل النجم الساحلي ضد الصفاقسي.. ننشر ترتيب الدوري التونسي

انتهت المباراة المرتقبة في الدوري التونسي، بين النجم الساحلي ضد الصفاقسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري التونسي لكرة القدم.

وبهذ النتيجة احتل النجم الساحلي، المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما رفع الصفاقسي رصيده إلى 25 نقطة، بالمركز الثالث، وفيما يلي ننشر جدول ترتيب الدوري التونسي.

جدول ترتيب الدوري التونسي بعد مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي:

1- الترجي لعب 12 مباراة، برصيد 34 نقطة.

2- المنستيري لعب 12 مباراة، برصيد 28 نقطة.

3- الصفاقسي لعب 13 مباراة، برصيد 25 نقطة.

4- الملعب التونسي بعب 13 مباراة، برصيد 24 نقطة.

5- الإفريقي لعب 13 مباراة، برصيد 23 نقطة.

6- النجم الساحلي لعب 13 مباراة،

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برصيد 19 نقطة.

7- اتحاد بن فردان لعب 13 مباراة، برصيد 18 نقطة.

8- مستقبل سليمان لعب 13 مباراة، برصيد 14 نقطة.

9- الشابة لعب 13 مباراة، برصيد 14 نقطة.

10- الشبيبة لعب 13 مباراة، برصيد 12 نقطة.

11- البنزرتي لعب 13 مباراة، برصيد 11 نقطة.

12- نجم المتلوي لعب 13 مباراة، برصيد 9 نقاط.

13- حمام الانف لعب 13 مباراة، برصيد 9 نقاط.

14- الاتحاد الرياضي بتطاوين لعب 13 مباراة، برصيد 8 نقاط.