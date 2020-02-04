رياضة | عاجل.. بي إن سبورتس: منع روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022

فجرت شبكة بي ان سبورتس القطرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن غياب روسيا عن المشاركة في مونديال قطر 2022.

وأفاد مراسل beIN SPORTS في روسيا أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أبلغت روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.