رياضة | زيدان لا يصدق نفسه.. قرار مبابي يسعد جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان لا يصدق نفسه.. قرار مبابي يسعد جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رفض الاعتذار للألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق وءلك على خلفية ما دار بينهما في المباراة الأخيرة أمام مونبلييه.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مبابي رفض الاعتذار لتوماس توخيل على الرغم من أنه اعترف أمام بعض اللاعبين بأن ردة فعله كان مبالغ بها.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يعتقد أن توخيل مازال يتعامل معه على أنه شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وقد بدأ لتوه في ممارسة رياضة كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المشكلة لم تكن خطأ مبابي بل إن توخيل حاول إيقافه أثناء خروجه من الملعب وهو ما حاول مبابي رفضه ولهذا نشب الخلاف بينهما.

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وكشفت الصحيفة الفرنسية أنه بعد هذا الخلاف ارتفعت التكهنات بانضمام مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل علمًا بأن عقده مع الفريق الفرنسي ينتهي في صيف 2022.

وكان الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صرح في الشهر الماضي بأنه لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي وأكد أنه ليس من المناسب التحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد في الوقت الحالي وأكد أن ليفربول يشبه الآلة.

ولكن بعد اندلاع الأزمة قد يفتح ريال مدريد مفاوضات معه لضمه واستغلال توتر العلاقة بينه وبين مدربه.

وقال مبابي في تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية : "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً :"نحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس".