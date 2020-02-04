رياضة | بالأرقام.. المنافس الأسهل والأصعب للأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. المنافس الأسهل والأصعب للأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غدًا الأربعاء الموافق الخامس من فبراير لعام 2020، قرعة دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية الإفريقية، ويمثل مصر في البطولتين أندية (الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي و بيراميدز).

وينتظر فريق الأهلي والذي يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا التعرف على هوية منافسه في دور الثمانية بالبطولة القارية، بعدما تأهله كـ"ثان" للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وينتظر الفريق الأحمر مواجهة واحد من الأندية أصحاب المراكز الأولي في المجموعات الثلاث الأخري بالبطولة بعيدًا عن مجموعته وهم:

- مازيمبي الكونغولي: متصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 14 نقطة

- ماميلودي صنداونز: متصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة

- الترجي التونسي: متصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

المنافس الأسهل للأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا:

يواجه الأهلي صعوبة بالغة عند مواجهة أي فريق من المنافسين المحتملين له (مازيمبي - صنداونز - الترجي) نظرًا للأداء القوي التي يتمتع به الثلاثي بالإضافة للنتائج الجيدة التي حققها الأندية الثلاثة بالبطولة بالموسم الحالي، بالإضافة للخبرات الكبيرة لهم، كما أن هذه الأندية تضم مجموعة مميزة من اللاعبين واجهزة فنية على أعلي مستوي مما يزيد صعوبة المواجهة، ولكن حاولنا تسليط الضوء على أرقام هذه الأندية للوصول للمنافس الأقل صعوبة بالنسبة للأهلي:-

1- مازيمبي الكونغولي:

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حقق فريق مازيمبي أرقامًا مميزة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث خاض 8 مباريات، ولم يخسر أي مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف، لكن يعاني الفريق الكونغولي من تراجع في أداءه هذا الموسم وابتعاد بعض لاعبيه عن مستواهم الحقيقي، ولم تكن نتائجه بالأدوار السابقة بالبطولة نتيجة قوة الفريق فقط بل لعب ضعف المنافسين دورًا في تلك النتائج أيضًا.

2- ماميلودي صنداونز:

يعد فريق ماميلودي صنداونز من أقوي المنافسين المحتملين للأهلي بالبطولة الإفريقية هذا الموسم، حيث يضم الفريق عناصر جيدة ويميل للعب الهجومي المفتوح ويعتمد على السرعات، ويمتلك خط هجومي ناري حقق غزارة تهديفية داخل وخارج ملعبه خلال المباريات الماضية، حيث لعب 10 مباريات بالبطولة، فاز في 7 مباريات وخسر مباراة وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 30 هدفًا، كما يمتلك الفريق دفاع قوي حيث استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

ويمتلك الأهلي ذكريات أليمة أمام فريق ماميلودي صن داونز حيث تلقي المارد الأحمر هزيمة قاسية أمام بطل جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي بالنسخة الماضية من البطولة بنتيجة 5-0، وفاز ايابًا 1-0 وودع منافسات البطولة بشكل مُهين.

3- الترجي التونسي:

لن تكون مواجهة فريق الترجي سهلة بالنسبة للأهلي، حيث يعتبر الفريق التونسي أكثر الأندية الثلاث خبرة بالبطولات الإفريقية بحكم الأداء والنتائج القوية خلال منافسات النسخ الأخيرة من البطولة، كما أنه لديه دافع قوي لمواصلة مشواره بالبطولة حتي النهاية للحفاظ على اللقب الإفريقي والذي توج به الموسم الماضي.

يمتلك فريق الترجي كوكبة مميزة من النجوم وجهاز فني على أعلي مستوي، يعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي الجيد والهجمات المرتدة في المباريات خارج ملعبه والتي حققت أهداف الفريق في الأدوار السابقة، كما أنه يكون شرسا على ملعبه ويتسلح بالدعم الجماهيري الكبير الذي يلقاه على أرضه.

خاض الترجي 8 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.