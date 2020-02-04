رياضة | جنون جوارديولا.. عرض نجم مانشستر سيتي للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنون جوارديولا.. عرض نجم مانشستر سيتي للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الاستغناء عن أحد نجوم السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، غوارديولا، سيعرض مدافعه الإنجليزي جون ستونز للبيع، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تعزيز خط الدفاع بصفقتين جديدتين.

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يقدم "السيتيزنز" واحداً من أسوأ مواسمه مع غوارديولا، الذي توج معه بلقب "البريميير ليغ" في النسختين الأخيرتين، حيث يبتعد الفريق صاحب مركز الوصافة بـ22 نقطة كاملة عن يقدم "السيتيزنز" واحداً من أسوأ مواسمه مع غوارديولا، الذي توج معه بلقب "البريميير ليغ" في النسختين الأخيرتين، حيث يبتعد الفريق صاحب مركز الوصافة بـ22 نقطة كاملة عن ليفربول ، والأٌقرب للتتويج باللقب.

وأكدت صحيفة ذا تايمز المحلية، أن الهزيمة أمام توتنهام 2-0 في آخر جولات الدوري، أدت إلى إعادة النظر لدى غوارديولا في خط دفاعه، وأن ستونز سيكون الضحية على الأرجح، حيث يخطط لبيعه من أجل ضم صفقتين آخرتين لدعم الدفاع.

وكان قلب الدفاع الإنجليزي صاحب (25 عاماً) انضم لسيتي في صيف 2016، مقابل 56 مليون يورو.