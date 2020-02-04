رياضة | قبل القرعة.. أرقام مرعبة لمنافسين الأهلي المُحتملين "خارج الديار" بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. أرقام مرعبة لمنافسين الأهلي المُحتملين "خارج الديار" بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب النادي الأهلي قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر اقامتها غدًا الأربعاء الموافق الخامس من فبراير في احد فنادق القاهرة، وذلك للتعرف على منافسه بالبطولة القارية.

وتأهل فريق الأهلي إلي دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 11 نقطة خلف فريق النجم الساحلي "المتصدر" بـ 12 نقطة، وينتظر المارد الأحمر مواجهة واحد من أصحاب المراكز الأولي في المجموعات الثلاثة الأخري بالبطولة ( ماميلودي صنداونز - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي).

قدم المنافسين المحتملين للأهلي في دور الثمانية نتائج جيدة خلال الأدوار الماضية بالبطولة القارية، كما أن الثلاثي حقق نتائج قوية خارج ملاعبهم مما يضع ضغوطا كبيرة على المارد الأحمر قبل منافسات الدور التالي بالبطولة.

ماذا قدم المنافسين المحتملين للأهلي "خارج الديار" في دوري أبطال إفريقيا؟

- مازيمبي الكونغولي:

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تأهل فريق مازيمبي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 14 نقطة، وحقق الفريق الكونغولي نتائج مذهلة خارج ملعبه، حيث لم يخسر اطلاقا خلال المباريات التي خاضها خارج الديار بالبطولة القارية بالموسم الحالي، ولعب 4 مباريات، حيث تعادل سلبيًا مع فريق فوسا جينيور بطل مدغشقر، وتغلب على زيسكو يونايتد الزامبي 2-1، وتعادل مع أول أغسطس الأنجولي 1-1، ثم تعادل سلبيًا مع الزمالك بالقاهرة.

- ماميلودي صنداونز:

تأهل فريق ماميلودي صنداونز بطل جنوب إفريقيا لربع نهائي دوري الأبطال بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، ولعب الفريق 5 مباريات "خارج ملعبه" في البطولة القارية، استهل مشواره بالخسارة أمام فريق أوثو دويو الكونغولي 2-1، وتغلب على كوت دور بطل سيشل 5-0، وتعادل سلبيًا مع الوداد المغربي، ثم فاز على اتحاد الجزائر 1-0، وتعادل 2-2 مع بترو أتليتكو في أنجولا.

- الترجي التونسي:

حسم فريق الترجي التونسي تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وخاض بطل تونس 4 مباريات "خارج ملعبه" في منافسات البطولة، حيث استهل مشواره بالتعادل مع إليكت سبورت بطل تشاد 1-1، بينما تغلب على الرجاء المغربي 2 - 0، ثم فاز على فريق فيتا كلوب الكونغولي 2-0، وخسر مباراة وحيدة أمام شبيبة القبائل الجزائري 1-0.