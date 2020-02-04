رياضة | جاريث بيل يواصل أزماته مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يواصل أزماته مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال مستمر عن الويلزي جاريث بيل نجم الفريق وذلك بسبب أسلوبه وسلوكه في الفترة الأخيرة مما جعله يبتعد عن المشاركة مع ريال مدريد في المباريات في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة El Confidencial الإسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ليس الوحيد الذي يزعجه سلوك جاريث بيل، حيث إن مسئولي النادي منزعجون كثيراً من النجم الويلزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك لاعبين لا يلعبون كثيراً مثل إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز ولكنهم يعملون بجد ويستغلون الفرص التي يمنحها لهم زيدان بعكس جاريث بيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا خاض هذا الموسم 15 مباراة فقط في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين وعلاقته بزين الدين زيدان غير موجودة تقريباً.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي في عام 2022 وكان وكيل أعماله قد أكد بأن النجم الويلزي سعيد في مدريد وهو لاعباً مهماً في النادي الملكي.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية نهاية الشهر الماضي بأن إدارة توتنهام اتخذت قرار برئاسة دانيل ليفي بشأن إمكانية ضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت مؤخرًا عن رغبة توتنهام في ضم جاريث بيل وذلك بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

وعلى جانب آخر، أشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن توتنهام لن يتحرك لعقد أي صفقة أخرى حتى نهاية سوق الانتقالات الشتوية المنصرمة.

وأكد الموقع الفرنسي أن جاريث بيل سيستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم الحالي كما أشار وكيله جوناثان بارنيت في تصريحات صحفية من قبل.