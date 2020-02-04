رياضة | عاجل.. نهاية موسم نجم برشلونة كارثة في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نهاية موسم نجم برشلونة كارثة في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة للإصابة في التدريبات الصباحية بالأمس، حيث أنه لم يستطيع استكمال المران مع الفريق وغادر من أجل الاجراءت الطبية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الماركا، إن موسم عثمان ديمبلي مع برشلونة قد انتهى بشكل نهائي خاصة بعد إعلان البارسا إصابة اللاعب بشكل رسمي.

ويعاني عُثمان ديمبلي من تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وفي الساعات القادمة سيتم تحديد العلاج الذي سوف يتبعه من اجل عودته.

يذكر أن اللاعب الفرنسي قد غاب عن فريق برشلونة لمدة تزيد عن الشهرين بعد إصابته في شهر نوفمبر الماضي.