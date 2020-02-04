رياضة | رسميًا.. مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لمنتخب فنزويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لمنتخب فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم لاورينانو جونزاليس، عن تعين المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، مديرًا فنيًا للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد الفنزويلي، أن رئيس الاتحاد وقع اليوم عقود تعين البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق اللاتيني مستقبلًا، دون الإعلان عن أي تفاصيل حول التعاقد أو القيمة المادية.

وكان بيسيرو، تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في موسم 2015-2016، قبل أن يرحل بعدها لتولي تدريب فريق بورتو البرتغالي وسبورتنج براجا.