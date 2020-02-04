رياضة | زيدان يحدد أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد أولى صفقات ريال مدريد الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أعطى إدارة النادي الملكي الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع مسئولي ليون من أجل الفوز بخدمات النجم الشاب رايان شرقي.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن مصادر فرنسية أن شرقي البالغ من العمر 16 عامًا بات آخر النجوم المتوقع تألقها والتي يستعد ليون لتصديرها لكبار أوروبا في المستقبل القريب بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة على مدار السنوات الماضية أبرزهم كريم بنزيما وألكسندر لاكازيت وصامويل أوميتيتي وآخرون.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان من أشد المعجبين بالنجم الجزائري الأصل ولديه رغبة في التعاقد معه استكمالاً للسياسة المتبعة في السنوات الماضية عن طريق جذب ألمع المواهب في شتى بقاع الأرض.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رايان نجح في جذب الأضواء في سبتمبر الماضي عندما هز شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عامًا ليصبح أصغر لاعب يتمكن من التسجيل في هذه المسابقة وهو يبلغ من العمر 15 عامًا و33 يومًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في وقت سابق من الموسم الحالي حصل شرقي على فرصة المشاركة مع الفريق في مباراته ضد ديجون في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بدون أهداف ليسطر اسمه في التاريخ باعتباره أول لاعب من مواليد عام 2003 يشارك في مباراة في الدوري الفرنسي، كنا أنه يعتبر كذلك ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوريات الأوروبية بعد موهوب ليفربول هارفي إيليوت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ فترة يسعى ميشال أولاس رئيس ليون لتحصين مستقبل جوهرة خط الوسط لقطع الطريق على الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابعه عن كثب في الأشهر القليلة الماضية.