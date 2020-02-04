رياضة | غياب 324 يوم.. 8 إصابات جعلت ديمبلي "اللاعب الزجاجي" مع البارسا

تعرض اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني لإصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وأكد البارسا على غيابه لفترة طويلة عن صفوف الفريق.

وأصبح يُشبه ديمبلي باللاعب الزجاجي في البارسا، حيث تعد هذة هي الإصابة التاسعه له مع برشلونة خلال موسمين ونصف فقط مع الفريق الكتالوني.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع إصابات عثمان ديمبلي ومدة غيابه عن الفريق خلالها.

- 2017/18 | 106 يوم.

- 2017/18 | 26 يوم.

- 2018/19 | 18 يوم.

- 2018/19 | 26 يوم

- 2018/19 | 42 يوم.

- 2019/20 | 34 يوم.

- 2019/20 | 3 ايام.

- 2019/20 | 70 يوم.

ولم تحدد مدة غيابه عن الفريق في الإصابة الأخيرة، ولكن أشارت تقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو والتي تعد قريبة لفريق برشلونة بأن موسم ديمبلي قد انتهى مع النادي.