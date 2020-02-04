رياضة | وفد من الفيفا يزور اتحاد الكرة لمناقشة لائحة النظام الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من الفيفا يزور اتحاد الكرة لمناقشة لائحة النظام الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى زيارة وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وسيقوم مسؤولى اللجنة المكلفة بإدارة الأتحاد المصري لكرة القدم بمناقشة جميع تطورات تعديل لائحة النظام الأساسي مع الوفد لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد ثم إعتمادها رسميًا.

وكان اتحاد الكرة قد دعي جميع الأندية فى ال 4 أقسام ديسمبر الماضي لإرسال مقتراحتها بشأن تعديلان لائحة النظام الأساسي، لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.

وكان الخطاب الذى ارسله اتحاد الكرة للأندية يتضمن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد والتى تعد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.