رياضة | عاجل..وصول التعهد الأمني من قطر للكاف قبل لقاء السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..وصول التعهد الأمني من قطر للكاف قبل لقاء السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي الزمالك بيانًا منذ قليل أعلن خلاله وصول التعهد الأمني من جانب الاتحاد القطري لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم 14 من الشهر الجاري في لقاء السوبر الافريقي بقطر.

وقال الزمالك في بيانه "تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا من المهندس هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي".

وتابع الزمالك في بيانه "سيتم إرسال التعهد القطري من الكاف إلى نادي الزمالك.