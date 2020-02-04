رياضة | خالد بوطيب يشكو الزمالك للفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بوطيب يشكو الزمالك للفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك على نسخة من عقده من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم تمهيدًا لتقديم شكوى ضد النادي.

وقرر الزمالك اليوم فسخ تعاقده بشكل رسمي مع النادي بداعي رفضه الخضوع لفحوصات طبية في الفترة الماضية أكثر من مرة.

وحصل بوطيب على نسخة من عقده من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد الزمالك للحصول على قيمة مستحقاته.

وانضم بوطيب للزمالك من صفوف مالاتيا سبور التركي في يناير من الموسم الماضي لكنه لم يترك بصمة مع الفريق حتى الآن.