رياضة | عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي بتمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ اليمنى.

ونشر النادي خبر رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت :"عُثمان ديمبلي لديه تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن".

وأضاف :"في الساعات القادمة سيتم تحديد العلاج الذي سوف يتبعه من اجل عودته".

فيما أشارت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن إصابة ديمبلي الجديدة ظاسوء مما كان متوقع حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.