رياضة | فايلر يمنح مهاجم الأهلي فرصة البدء أساسيًا أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح مهاجم الأهلي فرصة البدء أساسيًا أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بخدمات مهاجم الفريق الجديد، خلال مباراة بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

ويسعى فايلر، لتجهيز السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، من أجل قيادة هجوم المارد الأحمر، في المواجهة المرتقبة، لزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.

وكان فايلر، دفع باللاعب في اللحظات الأخيرة من مواجهة الهلال السوداني، وأظهر قوة بدنية ومهارة جيدة نال عليها الإشادة عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بدوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع بادجي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي.

ويستضيف بيراميدز سبورت نظيره الأهلي، مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

