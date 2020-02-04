اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق طلائع الجيش بنظيره نادي مصر، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

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تنطلق أحداث المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وتقام على استاد الجهاز الرياضي العسكري.

يدخل فريق الجيش المباراة محتلاً المركز السابع عشر بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما يأتي نادي مصر في المركز الأخير.

تذاع مباراة طلائع الجيش ونادي مصر عبر قناة أون سبورت الفضائية.

طلائع الجيش و نادي مصر الساعة 7.30 علي قناة 7