اونلاين | LIVE| مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر في الدوري العام HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE| مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر في الدوري العام HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه طلائع الجيش نظيره نادى مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر في الدوري العام

مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر في الدوري العام

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مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر في الدوري العام

مشاهدة مباراة طلائع الجيش ونادي مصر في الدوري العام

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق انتصار يزيل الضغوط عنهم للهروب من دوامة المراكز المتأخرة حيث يتسلح الفريق بالصفقات الشتوية التى أبرمها وعلى رأسها عمار حمدى لاعب الاهلى ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام نادى مصر مكون من : “محمد بسام -محمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال “.

ويسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتجنب الهزيمة فى مباراة الليلة لاسيما أمام المنافس المباشر على النجاة من الهبوط ، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الطلائع مكون من : “وليد توفيق – شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا -مصطفى سلطان – إسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف – ويليس ألفيس – محمد نصر”.

طلائع الجيش و نادي مصر الساعة 7.30 علي قناة 7