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مدرب الهلال يتحدث قبل مباراة الرائد

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الثلاثاء 4 فبراير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الرائد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير .

وتحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

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حيث قال:" جميع اللاعيبين جاهزين للمباراة، محمد البريك فقط هو المصاب و باتت عودته قريبة".

وتابع:" سوف نخوض تلك اللقاء بطريقة الضغط العالي، خصمنا سوف يلعب بالطريقة الدفاعية".

واختتم:" حذرت اللاعيبين من الهجمات المرتدة للرائد، نريد الثلاث نقاط فقط ولا غيرها، و قادرون على الفوز".

ويحتل الهلال المركز الأول في صدارة جدول تزتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد خمسة وثلاثون نقطة جمعهم من ستة عشر مباراة.

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