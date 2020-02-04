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كونراد على اعتاب تمديد عقده مع برشلونة

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الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف، أن الأميركي الشاب ​كونراد​ دي لا فوينتي قد وافق على تمديد عقده مع ​برشلونة​ الاسباني وذلك بعد مفاوضات مطولة بين الطرفين.

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وبحسب شبكة "إي أس بي أن" العالمية، فأن كونراد صاحب الـ 18 عامًا كان على مقربة من الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني عندما توقفت المحادثات في كانون الاول الماضي، لينال اهتمام عدد من الأندية الألمانية، خاصة هيرتا برلين.

الا ان ادارة البرشا قدمت عرضاً جيداً في كانون الثاني المنصرم، ووافق الاميركي على التوقيع على ​عقد جديد​ لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى عام 2022 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك كونراد مع فريق برشلونة B كبديل في الجولة الماضية، وسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ضد إل برات.

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