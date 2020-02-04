ادارة تشيلسي تمنح لامبارد 150 مليون استرليني لدعم الفريق

الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن إدارة ​تشيلسي​ تستعد لمنح فرانك ​لامبارد​ مدرب الفريق مبلغ 150 مليون جنيه استرليني من اجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة، الى أن لامبارد حصل على ضمانات بأن الميزانية ستكون كبيرة بعد ان فشل البلوز في تدعيم صفوف الفريق بعدما ارتبط بالحصول على خدمات ادينسون كافاني من باريس سان جيرمان ودرايز ميرتينز من نابولي.

وأصبح النادي اللندني على بعد أربع نقاط فقط من المركز الخامس بعد تعادله مع ليستر سيتي 2-2 في الجولة الماضية.