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ضربة لبرشلونة بإصابة ديمبلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية

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عثمان ديمبلي

تعرض عثمان ديمبلي مهاجم منتخب فرنسا وبرشلونة لانتكاسة مع عودته من إصابة طويلة بعد أن كشف حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الفحوص أكدت إصابة اللاعب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى.

ولم يلعب ديمبلي (22 عاما) منذ 27 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن خرج من الملعب باكيا في الشوط الأول من انتصار 3-1 على بروسيا دورتموند في . وكان ديمبلي في طريقه للعودة من تلك الإصابة قبل أن تتفاقم في وقت سابق هذا الأسبوع خلال التدريب.

وسيخضع اللاعب على الأرجح لجراحة بسبب خطورة الإصابة.

وقال برشلونة في بيان على تويتر إنه سيعلن في الساعات القليلة المقبلة عن فترة علاج وتعافي ديمبلي.

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وأضاف النادي "أكدت الفحوص التي خضع لها عثمان ديمبلي اليوم انه يعاني من تمزق كامل في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى".

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة من دورتموند في 2017 مقابل 105 ملايين يورو (115.96 مليون دولار) لكن الاصابات طاردته طويلا في إسبانيا.

وغاب لخمسة أشهر في موسمه الأول بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية تطلبت خضوعه لجراحة وشارك أساسيا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم. ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في الدوري متأخرا بثلاث نقاط عن غريمه .

 

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