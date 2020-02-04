الامارات | تغريم الهلال السوداني 100 ألف دولار وحرمانه من جماهيره 4 مباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الهلال السوداني 100 ألف دولار وحرمانه من جماهيره 4 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء معاقبة الهلال السوداني بحرمانه من جماهيره لمدة أربع مباريات خلال مشاركته في أي بطولة إفريقية مقبلة، بالإضافة لتغريمه 100 ألف دولار، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع الاهلي المصري يوم السبت الماضي في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف اعتماد نتيجة المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة رضوان جيد ومراقب المباراة.

هذا وتم تغريم الهلال أيضا 100 ألف دولار منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، كما قرر الكاف إيقاف حسن محمد صالح مسؤول الهلال خمس مباريات مع تغريمه 10 آلاف دولار .

وشهدت مباراة الهلال والأهلي العديد من أحداث الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثاني من الشوط الثاني اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة، بالإضافة لإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة.