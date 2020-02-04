شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال في النصر قبل مباراة السد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 إسراء محمد يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة السد القطري في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا.

Advertisements وأكد صعود الصرامي المتحدث الرسمي بإسم العالمي على زيازة وفد من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم للكشف عن ثمانية لاعيبين في الفريق. وكتب المتحدث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يسعد بزيارة هذا الوفد لقلعة النصر للكشف عن ثمانية لاعيبين في الفريق يتقدمهم نجمنا عبدالرزاق حمدلله". وأشار إلي سعادة الفريق و الإدارة بتطبيق اللوائح، ونتأهب دائماً لمنافسة شريفة و نزيهة وهذه المبادئ لن يتنازل عنها العالمي. ويرغب الفريق في تحقيق الحلم و التتويج بدوري أبطال أسيا للمرة الأولي في تاريخه.

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