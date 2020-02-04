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ريال مدريد يعاني من إصابات جديدة قبل مواجهة ريال سوسيداد

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

ريال مدريد يعاني من إصابات جديدة قبل مواجهة ريال سوسيداد

أحمد مجدي

يواصل ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان التحضير لمباراة يوم الخميس ضد ريال سوسييداد على ملعب سانتياجو برنابيو في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم.

وشهدت تدريبات نادي ريال مدريد التي جرت اليوم الثلاثاء غيابين جديدين وهما كاسيميرو ولوكاس فاسكيز، إلى جانب داني كارفاخال الذي لم يتدرب هذا الأسبوع منذ الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

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وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن داني كارفاخال لن يلعب ضد ريال سوسيداد بهدف الحصول على الراحة والاستعداد للمباراة ضد أوساسونا في ، والمقررة مساء يوم الأحد المقبل.

وفي حالة كاسيميرو ولوكاس فاسكيز، لم يحدد النادي الملكي ما إذا كان يعانيان من مشكلة عضلية، أو أن غيابهما جاء بقرار فني من المدرب زين الدين زيدان كما حدث مع اللاعب داني كارفاخال.

ومن ناحية أخرى، فقد شارك البرازيلي مارسيلو في تدريبات هذا اليوم، ومن المتوقع أن يدخل في قائمة ريال مدريد يوم الخميس في حال حصوله على التصريح الطبي بعد التأكد من جاهزيته.

ويواصل اللاعب ماركو أسينسيو التدريبات الخفيفة بواسطة لمس الكرة في جولة مستمرة على العشب ، فيما تؤكد هذه المصادر أنه دخل في المرحلة الشفاء من إصابة خطيرة كان تعرض لها في الركبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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