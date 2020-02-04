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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينيسيوس يستعيد موقعه من رودريجو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ان المنافسة محتدمة بين ثنائي ريال مدريد، البرازيلي الذي يقدم اداء خيالي في الفترة الاخيرة.
حيث عاد الدولي الشاب فينيسيوس جونيور إلى المسار الصحيح مرة أخرى مع الفريق الملكي، ومع ذلك بقى رودريغو خارج القائمة المستدعاة للديربي يوم السبت وتم استدعاء فينيسيوس ولعب دوراً رئيسي في فوز الفريق في نهاية المباراة.
وأكملت الماركا أن فينيسيوس شارك بالفوز حيث مرر الكرة الحاسمة لميندي الذي مررها لكريم بنزيما ليسكنها بالشباك، ليس فقط ذلك وإنما حتى تسبب المهاجم بالكثير من المشاكل بالنسبة لدفاع أتلتيكو وأخذ العديد من الكرات لمنطقة الخصم.
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