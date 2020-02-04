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فينيسيوس يستعيد موقعه من رودريجو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشفت ​صحيفة ماركا الاسبانية​ ان المنافسة محتدمة بين ثنائي ​​، البرازيلي الذي يقدم اداء خيالي في الفترة الاخيرة.

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حيث عاد الدولي الشاب ​فينيسيوس​ جونيور إلى المسار الصحيح مرة أخرى مع ​الفريق الملكي​، ومع ذلك بقى ​رودريغو​ خارج القائمة المستدعاة للديربي يوم السبت وتم استدعاء فينيسيوس ولعب دوراً رئيسي في فوز الفريق في نهاية المباراة.

وأكملت ال‏ماركا أن فينيسيوس شارك بالفوز حيث مرر الكرة الحاسمة لميندي الذي مررها لكريم ​بنزيما​ ليسكنها بالشباك، ليس فقط ذلك وإنما حتى تسبب المهاجم بالكثير من المشاكل بالنسبة لدفاع ​أتلتيكو​ وأخذ العديد من الكرات لمنطقة الخصم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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