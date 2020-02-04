شكرا لقرائتكم استمرار خوض صالح جمعة تدريبات منفردة في الاهلي بأمر فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستمر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، فى خوض تدريبات منفردة بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، باستبعاده من التدريبات الجماعية بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر، لاسيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.
وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة.
صالح جمعة تعرض لعدد من العقوبات المالية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد تغيبه عن التدريبات لفترة بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني والتى اعتبرها اللاعب نوعًا من الاعتراض على عدم مشاركته فى المباريات وتجاهل فايلر له حتي أثناء التقسيمة التى يجريها خلال المران ما يؤثر على مستواه الفني ويجعله بعيدًا تمام عن باقي زملائه .
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