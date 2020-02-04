شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعداد لانطلاق بطولة التنس المفتوحة للسيدات بمجمع ZED الرياضى خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ZED الشيخ زايد، عن الاستعداد لانطلاق "بطولة التنس المفتوحة للسيدات" فى مجمع ZED الرياضى، فى الخامس من فبراير 2020، على أن تقام نهائيات البطولة يومى 14 و15 فبراير 2020. تشهد البطولة، التى تبلغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار أمريكى، مشاركة 80 لاعبة تنس عالمية، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين الذى سيستعرضون مهاراتهم فى التنس فى هذه البطولة الدولية.



مجمع ZED الرياضى

وتعد البطولة منصة ومعسكرًا تحضيريًا للاعبات التنس لتنمية مهاراتهم وتجهيزهم للمشاركة فى النسخ القادمة من الأولمبياد وأولمبياد طوكيو 2020 على وجه الخصوص.

من جانبه قال مروان زيوار، رئيس قطاع المبيعات بشركة أورا: "تعمل ZED على المساهمة فى تطوير قطاع الرياضة فى مصر، باستغلال إمكانات مجمع ZED الرياضى لاستضافة وتنظيم بطولات ذات ثقل دولى، ما يساهم فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية كوجهة للبطولات الدولية وكبرى الفعاليات، هذا بالإضافة إلى تمكين أبطالنا ومواهبنا الرياضية من استعراض مهاراتهم واختبار امكاناتهم فى مثل هذه المواجهات، لدعم تصنيفهم الدولى وإكسابهم الخبرة المطلوبة للمنافسة على الصعيد العالمى وحصد مزيد من الألقاب تنضم إلى رصيدهم ورصيد مصر من البطولات."



مروان زيوار رئيس قطاع المبيعات بشركة أورا

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وأشار زيوار إلى أن البطولة تعكس أهداف ZED فى دعم الأبطال المصريين وخلق منصة لتحضيرهم للبطولات، وهو الدعم الذى يمتد لإتاحة ملاعب مجمع ZED الرياضى لجميع المواهب، حيث يضم أربعة ملاعب للتنس معتمدة من الاتحاد الدولى ITF على مساحة 3200 متر مربع، هذا بالإضافة إلى تزويدهم بأفضل البرامج التدريبية القائم عليها أفضل الكوادر التدريبية العالمية والمحلية.

ولفت زيوار "تأتى هذه البطولة بالتزامن مع انطلاق أكاديمية "برشلونة توتال" العالمية لاستكشاف وتدريب مواهب التنس بمجمع ZED الرياضى، التى يديرها "فرانسيسكو رويج" المدرب الأشهر فى عالم رياضة التنس والمدرب الحالى للاعب المصنف رقم 1 عالميًا "رافايل نادال"، لتقديم أفضل برامج الأكاديمية التدريبية على مستوى العالم."

كون ZED الشيخ زايد منظم ومضيف البطولة العالمية، يمنح القائمين على البطولة لاعبتين مصريتين بطاقة Wildcard التى تمكنهم من التأهل للبطولة والمنافسة على أدوارها الأساسية، دون خوض الأدوار المؤهلة، دعمًا للبطلات المصريات والرياضة.

عن مجمع ZED الرياضي:

يمتد مجمع ZED الرياضى على مساحة تصل إلى 10 فدان، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، والمصمم وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات. يضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعب) الذى تبلغ مساحته 9000 متر مربع، تم تصميمه ليقدم أعلى جودة ويصنف فى المرتبة الثانية من حيث الامكانات على مستوى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية على مساحة 1070 متر مربع. يضم مجمع ZED الرياضى كذلك، أربعة ملاعب لرياضة "بادل " مزودة بالكامل بأحدث التقنيات على مساحة 1370 متر مربع، إحداهما ملعب بانورامى، بالإضافة إلى أربعة ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولى ITF على مساحة3200 متر مربع. أما بالنسبة لرياضة الإسكواش، يحتوى المجمع على ثلاثة ملاعب للإسكواش قيد التطوير، تمتد على مساحة 365 متر مربع. وتعزيزًا لنمط الحياة الصحى وإتاحة ممارسة الرياضة للجميع، يضم مجمع ZED الرياضى صالة رياضية مجهزة وساحة مفتوحة للياقة البدنية قيد التطوير.