شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تلقي "كاف" تعهدًا قطريًا بتأمين بعثة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك عبر موقعه الرسمى عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتصالا من المهندس هانى أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بوصول تعهد قطرى إلى "كاف" بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يتم إرسال التعهد القطرى من "كاف" إلى نادى الزمالك.

كان منصور قد عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الزمالك طالب فيه بضرورة وجود تعهد قطرى لتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقررة إقامتها 14 فبراير الحالي.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة فى السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تم طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

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وأَضاف منصور أن هناك وفدًا سافر أول أمس إلى المغرب، ومعهم هانى أبو ريدة، فى نفس الطائرة، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذى وأعضاء "كاف" واطلعوا على المستندات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

وأشار رئيس النادى إلى أن "كاف" أبلغنا انه سيحصل على تعهد كتابى من الحكومة القطرية والاتحاد القطرى بضمان وسلامة اللاعبين، والقبض على أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرى، مثلما حدث فى السودان للحفاظ على سلامة وحياة البعثة المغادرة، كما أن الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة.

وتطرق منصور إلى أن رأيه الشخصى هو عدم تفضيل السفر، حتى وإن وافقت الحكومة المصرية، لذلك نحن فى انتظار وصول خطاب من "كاف" بالتعهد الأمنى والحكومى الرسمى من الاتحاد القطرى وكذلك موافقة الحكومة المصرية.