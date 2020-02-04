شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح جمعة يخوض تدريبات منفردة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، فى خوض تدريبات منفردة بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، باستبعاده من التدريبات الجماعية بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر، لاسيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.



صالح جمعة فى الجيم

​ونشر صالح جمعة صورته عبر استورى الانستجرام، خلال خوض تدريباته المنفردة فى صالة الجيم بالأهلى، حيث يرفض مجلس الإدارة التراجع والاستسلام في ملف رحيل اللاعب، وكلفت الإدارة لجنة التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء بالبحث عن عرض لصالح جمعة فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحًا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب في الدوري "الفنلندي".

وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة.

Advertisements

صالح جمعة تعرض لعدد من العقوبات المالية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد تغيبه عن التدريبات لفترة بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني والتى اعتبرها اللاعب نوعًا من الاعتراض على عدم مشاركته فى المباريات وتجاهل فايلر له حتي أثناء التقسيمة التى يجريها خلال المران ما يؤثر على مستواه الفني ويجعله بعيدًا تمام عن باقي زملائه .

عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلى تحدث فى أزمة صالح جمعة مؤكدًا أنه عليه أن يغتنم الفرصة لأنها قد تكون الأخيرة خاصة أن الجهاز الفنى تحلي بالصبر عليه كثيرًا وأن الأمور تنصب فى مصلحة اللاعب للحصول على فرصة أخيرة يستطيع من خلالها الرد على الجميع داخل الملعب وهذا لن يأتى إلا من خلاله هو فقط لأن المدير الفنى يدفع بأي لاعب جاهز لأنه يريد أن يحقق الفوز وهذا لن يكون إلا مع اللاعب الجاهز.