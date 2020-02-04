شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف إنبي يحتفل بعيد ميلاده الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء، محمد شريف، صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى إنبي، بعيد ميلاده الـ24، حيث ولد شريف في 4 فبراير عام 1996 وبدأ مسيرته مع أندية وادي دجلة قبل الالتحاق بالنادي الأهلي.

وأثبت محمد شريف أنه هداف من طراز فريد، وكان ينقصه فقط الحصول على الفرصة الكاملة للمشاركة مع الفريق الأحمر، ليثبت كفاءته وجدارته بتمثيل القلعة الحمراء في المباريات المهمة، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه حاليًا مع نادي إنبي، الذي انتقل إليه في موسم الانتقالات الصيفية الماضي مع انطلاق الموسم الجاري.

محمد شريف يعيش حالة من التوهج الكروي حاليًا مع زعيم الأندية البترولية بعدما سجل حتى الآن 9 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري، بعد عبد الله السعيد صانع أهداف بيراميدز التي يحتل المركز الأول برصيد 12 هدف، فيما صنع شريف هدفين أخرين، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة منذ مشاركته مع إنبي في الموسم الجاري.

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معدل دقائق لعب محمد شريف يبلغ 10175 ألاف دقيقة، وهو ما يعني أن شريف يسجل هدف كل 131 دقيقة، وهو معدل متميز للاعب القلعة الحمراء المعار لإنبي، والذي يسعى للعودة من جديد إلى صفوف الفريق الأحمر.

أهداف محمد شريف جاءت بواقع هدف في كل من، طلائع الجيش، سموحة، الزمالك، الجونة، المصري، وهدفين في وادي دجلة، وهدف في المقاولون وهدف في نادي مصر.

ويحتل نادي إنبي تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني لزعيم الأندية البترولية، المركز السادس في مسابقة الدوري العام، حيث استطاع طولان أن ينتشل الفريق البترولي من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة، ورفع رصيد الفريق إلى النقطة 23 ، بعدما خاض الفريق البترولي 15 مباراة منذ انطلاق الموسم، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا آخر.