شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يخوض السوبر الأفريقي في قطر وتيجانا رئيسًا للبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير الحالي.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالاً من المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوصول تعهد قطري إلى "كاف" بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الأفريقي.

كان منصور قد عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الزمالك طالب فيه بضرورة وجود تعهد قطري لتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها 14 فبراير الحالي.

وأكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيسافر إلى قطر للمشاركة في السوبر الأفريقى حال وصول تعهد أمنى حكومى رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كافٍ، حيث تمت طباعة تى شيرتات تحيا مصر وصور السيسى وسيتم توزيعها على اللاعبين لرفعها فى الاستاد هناك.

وأَضاف منصور أن هناك وفدًا سافر أول أمس إلى المغرب، ومعهم هاني أبو ريدة، في نفس الطائرة، وتم تحديد موعد مع المدير التنفيذى وأعضاء "كاف" واطلعوا على المستندات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

Advertisements

وأشار رئيس النادى إلى أن "كاف" أبلغنا أنه سيحصل على تعهد كتابى من الحكومة القطرية والاتحاد القطرى بضمان وسلامة اللاعبين، والقبض على أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرى، مثلما حدث في السودان للحفاظ علي سلامة وحياة البعثة المغادرة، كما أن الزمالك اشترط موافقة الحكومة المصرية على المشاركة فى المباراة.

الموقع الرسمي للزمالك