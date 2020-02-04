فينيسيوس يستعيد موقعه من رودريجو

الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشفت ​صحيفة ماركا الاسبانية​ ان المنافسة محتدمة بين ثنائي ​ريال مدريد​، البرازيلي الذي يقدم اداء خيالي في الفترة الاخيرة.

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حيث عاد الدولي الشاب ​فينيسيوس​ جونيور إلى المسار الصحيح مرة أخرى مع ​الفريق الملكي​، ومع ذلك بقى ​رودريغو​ خارج القائمة المستدعاة للديربي يوم السبت وتم استدعاء فينيسيوس ولعب دوراً رئيسي في فوز الفريق في نهاية المباراة.

وأكملت ال‏ماركا أن فينيسيوس شارك بالفوز حيث مرر الكرة الحاسمة لميندي الذي مررها لكريم ​بنزيما​ ليسكنها بالشباك، ليس فقط ذلك وإنما حتى تسبب المهاجم بالكثير من المشاكل بالنسبة لدفاع ​أتلتيكو​ وأخذ العديد من الكرات لمنطقة الخصم.