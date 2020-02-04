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شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يحدد شرطه للاستمرار مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
اكدت تقارير صحفية فرنسية ان اللاعب الفرنسي الشاب في صفوف نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي يمر بفترة غير مستقرة في علاقته مع المدير الفني للفريق الالماني توماس توخيل وهو وضع شرطا من اجل التجديد مع الفريق الفرنسي، وكان مبابي اعترض على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة، بشكل غير لائق.
وافادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ان المدرب الالماني طالب الطاقم الفني عدم اخراج اي شيء عن الموضوع الى الاعلام، وفي اجتماع مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان بحضور مبابي،أبدى الاخير انزعاجه من تغييره خلال المباراة.
وبحسب الصحيفة، فإن استمرار المدرب الالماني توماس توخيل مع الفريق يعني رحيل اللاعب عن سان جيرمان.
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