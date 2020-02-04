تفوق كاسح للأزرق..  تاريخ مواجهات الهلال والرائد 

الثلاثاء 4 فبراير 2020

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة قوية ضد الرائد مساء يوم غدٍ الأربعاء ويأتي ذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع الرائد مساء الأربعاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، عند تمام الساعة الـ8:20 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

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ويحتل نادي الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 بينما الرائد يتواجد في المركز السادس برصيد 27 نقطة وذلك من 16 مباراة.

ويسعى الهلال لحصد نقاط مباراة الرائد؛ لأن أي تعثر سيكون في صالح النصر الذي يتواجد في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة ومعه 34 نقطة. ألتقى الهلال مع الرائد في 23 مباراة في الدوري السعودي وانتصر الزعيم الهلالي في 19 مباراة وبالمقابل انتصار وحيد للرائد بالإضافة إلى 3 تعادلات.

سجل الهلال 52 هدفًا خلال تلك المباريات السابقة بين الفريقين وأحرز الرائد 12 هدفًا. وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الطرفين قد انتهت بفوز الهلال بخماسية نظيفة وذلك بالدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسمه الرياضي 2019/20.