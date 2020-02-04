شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن عقوبات الهلال في أحداث مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن عقوبات أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. واعتمد الكاف نتيجة المباراة كما انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وقرر الكاف توقيع عقوبة على الهلال بحرمانه من الجماهير لـ 4 مباريات، مع توقيع غرامة مالية على النادي تبلغ 100 ألف دولار، نصفها مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم الإدانة بنفس الأفعال خلال عام.

وأعلن الكاف أيضًا إيقاف مدير العلاقات العامة للهلال حسن محمد لمدة 5 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه تبلغ 10 آلاف دولار.

وكانت مباراة الأهلي والهلال في أم درمان قد شهدت توقف المباراة لقرابة 10 دقائق بعد اقتحام بعض الجماهير لأرض الملعب، كما شهدت إلقاء بعض الجماهير للزجاجات على الملعب.