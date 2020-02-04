شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك المتجهة إلى قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تولي إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى قطر للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم 14 فبراير الجاري، في مباراة كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الزمالك قد تلقى خطاب ضمان من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يتعهد فيه بتأمين البعثة خلال تواجدها في قطر، كما طلب رئيس النادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم، الثلاثاء.