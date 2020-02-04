شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى خطاب الضمان من الكاف بشأن تأمين بعثة الفريق في قطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تلقي خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يضمن فيه تأمين بعثة الزمالك في قطر خلال مشاركتها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري.
وأوضح «منصور» أنه تلقى اتصالًا من المهندس هاني أبوريدة أكد له خلاله إرسال الخطاب الرسمي من الكاف إلى الزمالك.
وكان رئيس الزمالك قد أعلن في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، انتظاره لخطاب ضمان من الاتحاد الأفريقي لتأمين بعثة الزمالك في قطر.
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