شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فسخنا عقد «بوطيب» لغيابه عن الحضور إلى النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فسخ عقد اللاعب المغربي خالد بوطيب، لغيابه عن الحضور إلى النادي. وأوضح «منصور»، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن النادي حجز للاعب في ثلاثة مستشفيات مختلفة إلا أنه لم يذهب ولم يحضر إلى النادي. وأضاف أن الزمالك قرر فسخ عقد اللاعب.

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